27.10.2017 (07:32)

Военнослужащие ВВО отработали обнаружение воздушных целей с использованием нового ТРЛК «Сопка-2» в Арктической зоне

С военнослужащими радиолокационного подразделения войск ПВО Восточного военного округа состоялась тренировка по обнаружению воздушных целей с применением нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2», развернутого на острове Врангеля.

Специалисты отработали задачи по обнаружению и определению координат воздушных судов условного противника, а также получению, обработке и анализу информации о воздушной обстановке в зоне ответственности.

Помимо этого, военнослужащие усовершенствовали свое профессиональное мастерство в использовании функционала современного комплекса, в частности отработали распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.

Кроме того, было отработано получение данных, передаваемых бортовыми ответчиками летательных аппаратов.

Военнослужащие также выполнили измерение дальности, азимута и угла высоты воздушных целей.

Тренировка проведена в рамках контрольной проверки войск округа за 2017 год.

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