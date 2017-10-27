27.10.2017 (07:32)
Военнослужащие ВВО отработали обнаружение воздушных целей с использованием нового ТРЛК «Сопка-2» в Арктической зоне
С военнослужащими радиолокационного подразделения войск ПВО Восточного военного округа состоялась тренировка по обнаружению воздушных целей с применением нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2», развернутого на острове Врангеля.
Специалисты отработали задачи по обнаружению и определению координат воздушных судов условного противника, а также получению, обработке и анализу информации о воздушной обстановке в зоне ответственности.
Помимо этого, военнослужащие усовершенствовали свое профессиональное мастерство в использовании функционала современного комплекса, в частности отработали распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.
Кроме того, было отработано получение данных, передаваемых бортовыми ответчиками летательных аппаратов.
Военнослужащие также выполнили измерение дальности, азимута и угла высоты воздушных целей.
Тренировка проведена в рамках контрольной проверки войск округа за 2017 год.