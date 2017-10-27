27.10.2017 (07:27)

В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Амурской области, перед прибытием молодого пополнения установили бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха

В общевойсковой армии ВВО, со штабом дислокации в г. Белогорске Амурской области, в рамках подготовки к прибытию молодого пополнения в казармах установлены бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха закрытого типа.

Военными медиками организована вакцинация с привлечением всего личного состава, как военнослужащих по призыву, так и проходящих военную службу по контракту.

С наступлением низких температур в столовых объединения ВВО включены продукты с повышенной калорийностью. Дополнительно на полевые занятия по боевой подготовке выдаются лук, чеснок, сало. Комплексная и системная работа по профилактике простудой заболеваемости позволяет минимизировать количество заболевших военнослужащих.

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