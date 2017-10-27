27.10.2017 (07:12)

В Восточном военном округе очистят от неразорвавшихся боеприпасов свыше 150 тыс. гектаров мишенных полей

В войсках Восточного военного округа для частей, сдавших контрольную проверку за летний период обучения, начинается подготовительный период. Он включает в себя комплекс мероприятий направленных на качественную подготовку к зимнему периоду обучения, который начнется 1 декабря.

В течение подготовительного периода будет восстановлена и обновлена учебно-материальная база полигонов, частей и подразделений. На сезонный режим эксплуатации переведут полигонное оборудование и учебно-тренировочные средства. На территории более 25 полигонов округа общей площадью свыше 150 тыс. гектаров будет выполнена сплошная очистка мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в подготовительный период на всех стрельбищах, танкодромах и директрисах округа подготовят пункты промежуточного питания и обогрева личного состава.

Также в ходе подготовительного периода вооружение и военная техника будет обслужена и переведена на зимний режим эксплуатации. Работы по подготовке техники к зимнему периоду эксплуатации в войсках округа уже начались.

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