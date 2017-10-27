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27.10.2017 (02:35)

Дислоцированные на Камчатском полуострове подразделения Тихоокеанского флота готовы противостоять снежному циклону

На полуострове Камчатка с приходом из Охотского моря циклона, который принес первый снег, в соединениях и частях объявлено штормовое предупреждение.

В штабах частей войск и сил на Северо-Востоке и подводных сил ТОФ ведется мониторинг ситуации, налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, а также администрациями городских округов и Камчатского края. На всех военных объектах проверены резервные источники питания и средства жизнеобеспечения.

Спасательные суда и суда вспомогательного флота готовы к выполнению задач по предназначению. Полёты авиации и переходы кораблей скорректированы с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий.

В случае возникновения кризисных ситуаций, связанных с непогодой, дежурные подразделения находятся в готовности оказать помощь местным органам самоуправления.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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