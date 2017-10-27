27.10.2017 (00:10)

27 октября в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России

27 октября в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России.

Коллегия обсудит ход реализации плана деятельности Западного военного округа на 2016-2020 годы, а также вопросы по дальнейшему развитию морских сил общего назначения Северного флота и совершенствовании работы с личным составом в Вооруженных Силах.

В повестку заседания также включен вопрос перспективного развития беспилотной авиации в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.



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