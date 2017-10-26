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26.10.2017 (22:42)

Экипажи истребителей и бомбардировщиков ВКС отработали дозаправку в воздухе

Более 30 экипажей оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил отработали полеты с дозаправкой в воздухе.

Летный состав истребителей Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М отработали наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары.

Полеты проводились на аэродромах в Липецкой и Нижегородской областях в дневное и ночное время.

Дозаправка в воздухе проходила на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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