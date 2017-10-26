26.10.2017 (23:00)

В Калининградском областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ прошел турнир по пулевой стрельбе «Осень-2017»

Турнир по пулевой стрельбе «Осень-2017» прошел недавно в Калининградском областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ. За награды боролись более 90 спортсменов, представляющих стрелковый клуб ДОСААФ, спортивную школу олимпийского резерва и центр развития творчества города Советска.



С открытием турнира спортсменов и их наставников поздравил начальник стрелкового клуба ДОСААФ Юрий Стрельцов:

- В этих соревнованиях участвуют спортсмены разного уровня и разных возрастов. Всех их объединяет общее увлечение стрелковым спортом, который получил широкое распространение на территории нашей области. Менее опытные участники, имеющие 2-3 разряды, могут поучиться у квалифицированных спортсменов, посмотреть, как стреляют воспитанники стрелкового клуба ДОСААФ и спортшколы олимпийского резерва - кандидаты в мастера спорта, выступавшие на всероссийских и международных соревнованиях. Желаю всем интересной борьбы и хороших результатов!



Почетное право поднять флаг соревнований было предоставлено ветерану стрелкового клуба Александру Крутелеву. Четыре десятилетия назад он впервые вышел на линию огня и сделал первые выстрелы из пистолета. С тех пор он, кандидат в мастера спорта, неоднократно становился победителем и призером областных и всероссийских соревнований, защищая честь клуба ДОСААФ, Калининграда и области.

Участники турнира состязались в трех тирах клуба – 50-, 25- и 10-метровом, выполняя упражнения МВ-1, МВ-8, МВ-9, МВ-5, МП-1, МП-4, МП-2, ВП-6, ВП-4, ПП-2.

Высокие результаты в стрельбе из пистолета показал Александр Крутелев в упражнениях МП-2, МП-4 и ПП-2. А в упражнении МП-4 превысил норматив кандидата в мастера спорта - 289 очков из трехсот возможных. Достойно выступила 19-летняя Александра Фабрисенко в упражнении ПП-2, выбив 376 очков из 400. Лишь два очка отделило её от норматива мастера спорта.

Среди спортсменов-винтовочников не оказалось равных кандидату в мастера спорта Еве Неман. Она завоевала первенство в четырёх упражнениях. Вместе со своими учениками соревновались инструкторы-методисты стрелкового клуба ДОСААФ, кандидаты в мастера спорта Зоя Карагадян и Наталия Александрова. Дважды поднималась на пьедестал почёта Зоя и трижды - Наталия. Подтвердил свою квалификацию воспитанник клуба ДОСААФ Артём Болдов. Он дважды выполнил норматив кандидата в мастера спорта, показав лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки (60 выстрелов стоя) и в стрельбе из малокалиберной винтовки (60 выстрелов лёжа). В стрельбе из трёх положений среди мужчин победителем стал Роман Сорокин (тренер Ольга Сухилина). Этот турнир оказался успешным для спортсмена из Советска Эмиля Грабина - он завоевал первое место в упражнении МВ-1.

- Отрадно то, что многие участники соревнований либо подтвердили свою спортивную квалификацию, либо взяли более высокую планку. Их серьезные и упорные тренировки не оказались напрасными. В результате 12 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 25 - норматив первого разряда, 35 - второго разряда. Десять участников турнира выполнили норматив третьего разряда и двенадцать человек - юношеского разряда, - отметила главный судья соревнований Ольга Черкасова.

На турнире были установлены два рекорда Калининградской области. В упражнении ВП-6 (пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя) воспитанник клуба ДОСААФ Артём Болдов выбил 578 очков из шестисот. В упражнении МВ-5 (малокалиберная винтовка, 50 метров, 60 выстрелов из трех положений) результат воспитанника спортивной школы олимпийского резерва Романа Сорокина - 560 очков из шестисот возможных.

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