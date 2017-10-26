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26.10.2017 (21:57)

Сотрудник башкирского филиала «Оборонлеса» стал чемпионом Европы по жиму штанги лежа

Заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника финансово-экономического отдела башкирского филиала ФГАУ «Оборонлес» Ян Урусов стал победителем и завоевал золотую медаль чемпионата Европы по жиму штанги лежа.

Ян Урусов взял первенство в весовой категории до 66 кг.

«Я усиленно готовился к чемпионату Европы и был настроен только на победу», − поделился впечатлениями тяжелоатлет.

Соревнование прошло в испанском городе Ла-Манга с 14 по 16 октября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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