26.10.2017 (21:36)

В Уссурийском филиале ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России прошла экологическая акция «Поможем сохранить дубовые леса»

Уссурийский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России принял участие в экологической акции «Поможем сохранить дубовые леса».

Акция была организована бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа. В рамках нее воспитанники станции собрали желуди монгольского дуба общим весом 16 кг и передали их в филиал для посева и дальнейшего получения посадочного материала – с целью создания лесных культур на землях обороны и безопасности.

Начальник лесозаготовительного отделения Уссурийского филиала ФГАУ «Оборонлес» Анастасия Саранчук рассказала юннатам о пользе дубовых насаждений и показала презентацию с ботаническим описанием древесной породы.

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