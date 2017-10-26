26.10.2017 (20:40)

В Вооруженных Силах РФ прошла плановая тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами

Сегодня в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации прошла тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России (СЯС). К участию в ней были привлечены силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей СЯС России.

В ходе тренировки были отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил.

Комплекс задач выполняли самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс и Шайковка осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

Боевой расчет РВСН с государственного испытательного космодрома Плесецк произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по цели, расположенной на полигоне Кура.

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская обл.), а подводный корабль Северного флота из акватории Баренцева моря выпустил баллистическую ракету по полигону Кура.

По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объеме. Все учебные цели успешно поражены.

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