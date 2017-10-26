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26.10.2017 (20:30)

Минобороны России до конца года получит четвертый полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»

До конца 2017 года концерн-производитель поставит Министерству обороны Российской Федерации еще один полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Таким образом, в текущем году Воздушно-космическим силам России будут переданы четыре полковых комплекта этой ЗРС.

Сегодня в торжественной обстановке очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф» передали в войска. Церемония прошла на территории полигона Капустин Яр (Астраханская область). Техника была специально выведена на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных возду

Справочно:

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ПВО
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