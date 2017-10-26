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26.10.2017 (19:05)

Юнармия и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

Начальник главного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Труненков и генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев подписали соглашение о сотрудничестве. На церемонии присутствовал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

«Невозможно сегодня реализовывать амбициозные проекты в старом формате, со старыми подходами», — отметил Сергей Коротков, добавив, что юнармейцы — здоровая творческая молодежь, залог будущего успеха авиастроительной отрасли.

«Я по-доброму завидую нашим ребятам. В мои школьные годы не было такой возможности, чтобы в столь юном возрасте определиться с профессией», — сказал Дмитрий Труненков, отметив, что юнармейцы получили в лице ОАК, сотрудничество с которой началось с подписания соглашения на форуме «Армия-2017», опытных наставников.

По словам Алексей Парабучева, подписание соглашения «откроет череду плотного взаимодействия» между Агентством инноваций Москвы и Юнармией.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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