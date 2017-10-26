26.10.2017 (19:15)

Сегодня в Военной академии Генерального штаба состоялась научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам управления национальной обороной

Сегодня в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам управления национальной обороной.

Участники форума обсудили основные аспекты внутренней и внешней политики России на современном этапе, вопросы международного сотрудничества, а также совершенствования и развития межведомственного информационного взаимодействия.

Как напомнил врио начальника Военной академии Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Чварков, в Министерстве обороны создается инновационный Технополис «Эра». Реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований. К работе в Технополисе будут привлекаться молодые ученые, научные работники, те, кто хорошо зарекомендовал себя в ходе службы в научных ротах.

Как рассказал советник Министра обороны Андрей Ильницкий, в Технополисе при участии Военной академии планируется организовать курсы профессиональной переподготовки руководства военных вузов и оборонных предприятий, а также курсы по основам управления наукоемкими технологиями и экономике инноваций.

Андрей Ильницкий подчеркнул, что учебно-образовательные программы Технополиса должны, в том числе, сосредоточить свое внимание на необходимости быстрой адаптации военнослужащих к новым технологиям. Важна готовность военных к процессу интеграции новых технологий в оперативные концепции, в частности, в кибертехнологии, то есть, офицеры, которые принимают решения, должны понимать их природу и, по возможности, быть вовлечены в разработку.

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