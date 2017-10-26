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26.10.2017 (18:55)

В воинских частях РХБ защиты прошли контрольные проверки за летний период обучения

Комиссия Минобороны России в рамках контрольной проверки за летний период обучения проверила и оценила уровень боевой подготовки 12 воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

В ходе выполнения учебно-боевых задач по предназначению на общем тактическом фоне проверялась подготовка командиров подразделений. Отдельные подразделения были проверены по основным предметам обучения.

По итогам проверки лучший результат показал батальон РХБ разведки 1-й мобилизационной бригады РХБ защиты.

За высокие результаты 1-я рота РХБ разведки 1-й мобилизационной бригады РХБ защиты представлена для присвоения наименования «ударная».

Комиссия отметила высокую слаженность действий подразделений и принятие нестандартных решений командирами, способствующее более оперативному выполнению поставленных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска РХБ защиты
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