26.10.2017 (18:09)

Первая группа отслуживших военнослужащих российской военной базы в Абхазии убыла к местам постоянного проживания

Первая группа в составе около 100 военнослужащих российской военной базы в Абхазии, отслуживших установленный срок службы, убыла к местам постоянного проживания.

География мест проживания убывших различна – Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области, Красноярский край и другие субъекты РФ.

Около 50 военнослужащим из числа уволенных в запас за высокие результаты в боевой подготовке перед их убытием были вручены рекомендательные письма для поступления в вузы, памятные подарки с символикой базы, а также почетные грамоты. Их родителям и учителям были отправлены благодарственные письма от лица командования соединения.

Отправка ребят прошла под контролем командиров подразделений. Отслуживших военнослужащих офицеры доставили на военной автомобильной технике из Абхазии до железнодорожного вокзала Сочи.

Всем увольняемым военнослужащим было выдано денежное довольствие, а также воинские перевозочные документы для бесплатного приобретения железнодорожных билетов.

Всего до конца декабря текущего года в запас будет уволено около 1 тыс. военнослужащих базы, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице