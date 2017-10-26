26.10.2017 (17:55)

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ЗВО очищают полигоны округа от неразорвавшихся боеприпасов

В рамках подготовки к новому учебному году военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) начали проверку и очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов. Всего в течение месяца им предстоит провести проверку и очистку полигонов общей площадью около 1,5 тыс. га.

Саперы обеспечены индивидуальными средствами бронезащиты (общевойсковой комплект разминирования «Сокол»), современными миноискателями (ИМП-С и неконтактными миноискателями взрывных устройств типа «Коршун»), средствами связи, специальным транспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов, а также в распоряжении военнослужащих – собаки минно-розыскной службы.

Кроме того, контроль за сплошной очисткой полигонов будет осуществляться с применением современных беспилотных летательных аппаратов, что позволяет повысить эффективность проводимых мероприятий.

Дополнительные меры по очистке полигонов предприняты для обеспечения безопасности военнослужащих в ходе занятий в составе подразделений, проведения полевых выходов, специальных занятий и боевых стрельб. Мероприятия по очистке полигонов проводятся дважды в год.

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