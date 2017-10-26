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26.10.2017 (17:49)

Курсанты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова примут участие в фестивале «Русская Троя» в Севастополе

Восемьдесят курсантов Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) примут участие в реконструкции событий Крымской войны на фестивале «Русская Троя», который пройдёт в Севастополе.

Участие в фестивале курсантов училища, носящего имя адмирала П.С. Нахимова, погибшего на бастионах Севастополя в период Первой обороны, осуществляется в рамках факультатива по изучению истории Черноморского флота.

Обмундирование русских солдат и матросов образца 1854 года для будущих офицеров ВМФ было изготовлено Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя. Курсанты самостоятельно пришили пуговицы, осуществили подгонку формы по росту и для исторической правдоподобности разнашивали мундиры, чтобы они во время фестиваля не выглядели новыми.

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвящённый героической обороне Севастополя (1854-1855 гг.) в период Крымской войны, пройдет в Севастополе 28 и 29 октября на Историческом бульваре, 4-м бастионе и батарее Костомарова, которые в годы Первой обороны стали местами упорных боев и героизма русских солдат и  моряков. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Нахимовское училище , Южный военный округ
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