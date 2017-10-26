26.10.2017 (16:43)

Вооружение и техника армейского корпуса Балтийского флота переводится на зимний период эксплуатации

В соединениях и воинских частях 11-го армейского корпуса Балтийского флота начался перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации.

В подразделениях прошли инструкторско-методические занятия по организации необходимых работ, развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов.

Особое внимание обращается на неукоснительное соблюдение мер безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

На сегодняшний день проведен полный комплекс работ сезонного обслуживания: замена масла и специальных жидкостей, проверка функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.

В зависимости от вида вооружения и техники будет выполнено до 50 технических операций на каждой штатной единице и использовано более 20 тонн разнообразных масел, специальных смазок и жидкостей.

Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях будут созданы специальные комиссии.

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