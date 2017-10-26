26.10.2017 (16:25)

Военные медики ЦВО осваивают авиационные медицинские модули

Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) на аэродроме Кольцово под Екатеринбургом осваивают вертолетные и самолетные медицинские модули, в состав которых входит мобильная медицинская аппаратура, а также специальное носилочное оборудование с креплениями.

В ходе комплексных практических занятий под руководством начальника медслужбы округа полковника Анатолия Калмыкова специалисты отрабатывают монтаж и интеграцию модулей в бортовые сети летательных аппаратов, а также эвакуацию «раненых» и «больных» с оказанием неотложной реаниматологической помощи.

Ранее в военно-лечебных учреждениях ЦВО были сформированы реанимационные бригады сопровождения.

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