26.10.2017 (16:25)
Военные медики ЦВО осваивают авиационные медицинские модули
Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) на аэродроме Кольцово под Екатеринбургом осваивают вертолетные и самолетные медицинские модули, в состав которых входит мобильная медицинская аппаратура, а также специальное носилочное оборудование с креплениями.
В ходе комплексных практических занятий под руководством начальника медслужбы округа полковника Анатолия Калмыкова специалисты отрабатывают монтаж и интеграцию модулей в бортовые сети летательных аппаратов, а также эвакуацию «раненых» и «больных» с оказанием неотложной реаниматологической помощи.
Ранее в военно-лечебных учреждениях ЦВО были сформированы реанимационные бригады сопровождения.
Метки: