Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

26.10.2017 (16:25)

Военные медики ЦВО осваивают авиационные медицинские модули

Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) на аэродроме Кольцово под Екатеринбургом осваивают вертолетные и самолетные медицинские модули, в состав которых входит мобильная медицинская аппаратура, а также специальное носилочное оборудование с креплениями.

В ходе комплексных практических занятий под руководством начальника медслужбы округа полковника Анатолия Калмыкова специалисты отрабатывают монтаж и интеграцию модулей в бортовые сети летательных аппаратов, а также эвакуацию «раненых» и «больных» с оказанием неотложной реаниматологической помощи.

Ранее в военно-лечебных учреждениях ЦВО были сформированы реанимационные бригады сопровождения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false