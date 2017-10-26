26.10.2017 (16:13)

В Поволжье свыше 5 тысяч единиц ВВСТ переведено на зимний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, завершилась подготовка вооружения и военной техники к зимнему периоду обучения.

Военнослужащие перевели на зимний режим эксплуатации более 5 тыс. единиц техники.

В ходе работ в парковых зонах были развернуты пункты, где специалисты выполняли ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей, электрического оборудования, проводили замену расходных материалов и масел, автомобильных шин.

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