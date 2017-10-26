26.10.2017 (16:02)

Генералы и офицеры штаба ЗВО приступили к сдаче нормативов по физической подготовке

Генералы и офицеры штаба Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче нормативов по физической подготовке за 2017 учебный год. Проверка будет проходить в течение двух дней на базе Военного института физической культуры в Санкт-Петербурге с привлечением 100% личного состава управления ЗВО.

Военнослужащие выполнят комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость. Они продемонстрируют свои силы в подтягивании на перекладине, беге, плавании и выполнении упражнений на спортивных снарядах.

При этом итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

На сегодняшний день для офицеров штаба ЗВО созданы все необходимые условия в плане физического развития, поскольку физподготовка является одной из основных дисциплин в системе профессионально-должностных качеств военнослужащего. На территории штаба оборудован современный спортзал, оснащенный необходимыми тренажерами.

По итогам проверки физической подготовки офицеры и генералы, сдавшие нормативы на высший уровень, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией, которая на сегодняшний день составляет до 70% должностного оклада.

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