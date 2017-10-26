26.10.2017 (15:54)
Эффективную в горной местности мортирную стрельбу осваивают артиллеристы 201-й военной базы
Командиры артиллерийских батарей 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, осваивают методику выполнения огневых задач мортирной стрельбой из самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика».
Мортирная стрельба наиболее эффективна в горной местности.
Такой способ ведения огня позволяет уничтожать цели, расположенные в труднодоступных ущельях, а также разрушать мощные железобетонные перекрытия оборонительных сооружений или, в случаях борьбы с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), заглубленные схроны.
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