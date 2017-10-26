26.10.2017 (15:42)

Командующий войсками ЮВО проверил повседневную деятельность 42-й мотострелкового соединения в Чеченской республике

В ходе рабочей поездки командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил повседневную деятельность воинских частей мотострелковой дивизии, дислоцированных в трех гарнизонах на территории Чеченской Республики.

В населенном пункте Борзой, расположенном в горах Чечни, генерал-полковник Александр Дворников обсудил с представителями военно-строительного комплекса сроки строительства нового водовода. Увеличение потребностей в воде связано с предстоящем возведением общежитий для семей военнослужащих контрактной службы.

В Шалинском гарнизоне командующий военного округа проверил загруженность спортивного комплекса, построенного на территории мотострелковой части.

«Спортзал, стадион, игровые площадки, а также общевойсковая полоса препятствий должны быть в полном объеме задействованы в часы, отведенные для занятий по физической подготовке с подразделениями», — указал генерал-полковник Александр Дворников.

Командующий уточнил сроки завершения строительства объектов соцкультбыта, в т.ч. культурно-досугового центра и бассейна.

Также во время рабочей поездки в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии командующий войсками ЮВО проверил выполнение мероприятий контрольной проверки за 2017 учебный год, а также оценил уровень боевой подготовки личного состава во время полевых занятий в ночное время суток.

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