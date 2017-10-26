26.10.2017 (15:37)

Начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ ответил на вопросы «Красной звезды» в преддверии профессионального праздника

Начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС России генерал-майор Олег Чесноков в преддверии Дня армейской авиации побеседовал с корреспондентом газеты «Красная звезда».

В своем интервью генерал-майор Олег Чесноков рассказал о приоритетах боевой подготовки армейской авиации с учетом опыта выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

Пятничный номер также информирует о прошедшей в Кремле церемонии представления Президенту Российской Федерации офицеров, назначенных на вышестоящие должности.

Сообщается также об итогах официального визита Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Катар, в ходе которого было подписано двустороннее межправительственное Соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, газета информирует об основном этапе совместного учения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации ВКС и о ходе первого межвидового российско-индийского учения «Индра-2017» на полигонах Тихоокеанского флота.

В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные силы России за неделю».

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