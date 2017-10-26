26.10.2017 (14:40)

За последние годы на Балтийском флоте обеспечены постоянным и служебным жильем более 5,5 тыс. военнослужащих

С учетом всех форм обеспечения жильем за последние 5 лет через отдел ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» (г. Калининград) Минобороны России исполнены жилищные обязательства в отношении 5748 военнослужащих Балтийского флота.

Из общего числа нуждающихся за это время 2980 военнослужащих обеспечены служебными жилыми помещениями, 1867 человек получили постоянные благоустроенные квартиры, 896 нуждающимся в жилье была предоставлена жилищная субсидия, а 5 военнослужащих приобрели жилые помещения за счет реализации государственных жилищных сертификатов.

За последние 5 лет постоянным жильем за счет предоставления квартир, жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов обеспечено 2768 военнослужащих. В нынешнем году обеспечено квартирами в натуральном виде еще 20 человек.

Что касается служебного жилья, то в Калининградской области объем специализированного жилищного фонда составляет более 4,5 тысяч служебных жилых помещений. В 2017 году фонд пополнился на 343 квартиры и 97 жилых помещений в общежитиях.

Также в настоящее время ведется строительство служебных жилых помещений в городе Калининграде - 1537 квартир, в городе Балтийске - 999 квартир. Помимо этого, компенсацию за наем (поднаем) жилья получают порядка 1,5 тысячи военнослужащих.

В общей сложности, за 5 лет служебным жильем в Калининградской области обеспечено 2980 военнослужащих, в том числе в 2017 году - 644 человека.

Кроме того, за 10 месяцев 2017 года в реестр участников накопительно-ипотечной системы включено более 500 человек. В этом году за счет приобретения жилья путем заключения договора целевого жилищного займа, а также посредством получения накоплений в денежной форме 345 военнослужащих Балтийского флота реализовали свое право на жилищное обеспечение.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице