26.10.2017 (14:08)

Зенитный ракетный полк Черноморского флота успешно выполнил практические стрельбы на полигоне Капустин Яр

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» и переносных ЗРК зенитного ракетного полка Черноморского флота (ЧФ) вернулись в Севастополь после выполнения практических боевых стрельб на полигоне Капустин Яр.

Стрельбы, по результатам которых оценивается боеготовность и боеспособность полка, черноморцы выполнили на оценку «отлично».

Несмотря на сложный тактический фон, связанный с усложнением условий проведения стрельб, расчеты зенитной ракетной батареи ЗРК «Оса» и взвод переносных ЗРК сумели показать высокий уровень мастерства и меткость стрельбы.

Выполнение задач на полигоне Капустин Яр является обязательным элементом в системе подготовки зенитных ракетных подразделений Черноморского флота и завершающим мероприятием цикла боевой подготовки полка в летнем периоде обучения.

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