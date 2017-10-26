26.10.2017 (14:02)

Танкисты ЮВО на полигоне в Ставропольском крае выполнили ночные стрельбы

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае экипажи танков Т-72Б3 провели ночные практические стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням на расстояниях свыше 2000 м.

Стрельба велась в движении с включением в динамику условного боя, которую обеспечивало использование средств имитации, обозначающих артиллерию и выстрелы танков условного противника.

Танкистам противостояли внезапно появляющиеся на различных дистанциях мишени танков условного противника с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи поражали из пулемета мишени, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства.

Механики-водители выполняли зачетные упражнения по вождению танков на пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Стрельба и вождение для экипажей танков стали контрольным этапом боевой подготовки в летнем периоде обучения, в котором с ними было проведено более 10 тактических учений, около 15 боевых стрельб и более 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

За период обучения танкисты израсходовали около 10 тыс. боеприпасов различных типов и более 4 тыс. л горючего.

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