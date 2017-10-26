26.10.2017 (13:55)
На Кубани со снайперскими парами спецназа ЮВО проведено тактико-специальное учение по ведению боевых действий в сложных условиях
В Краснодарском крае в соединении специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в рамках итоговой проверки за летний период обучения проведено тактико-специальное учение со снайперскими парами, в ходе которого военнослужащие учились скрытному перемещению на ограниченном пространстве, организации засад, различным видам маскировки.
При этом особое внимание уделялось вопросам разведки целей и определения дальности до них, а также ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1300 метров в сложных условиях местности, днем и ночью.
Завершилось учение выполнением нормативов по ориентированию на местности, преодолению минно-взрывных заграждений, разведке целей и их идентификации, выполнением упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, сдачей зачетов по тактической и физической подготовке.
Все снайперы, проходящие службу в соединении спецназа ЮВО, прошли обучение в специальных школах и являются классными специалистами.