26.10.2017 (13:44)

Командующий войсками ЮВО проинспектировал ход строительства комплекса зданий учебного центра военной полиции в Северной Осетии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проинспектировал ход строительства комплекса зданий учебного центра военной полиции Главного управления военной полиции Минобороны РФ.

В ходе проверки командующий войсками обсудил с представителями военной полиции вопросы организации взаимодействия военной комендатуры с оперативными дежурными и Центром оперативного управления 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Учебный центр военной полиции будет включать в себя целый комплекс зданий. В него войдет двухэтажное здание военной комендатуры, административное здание военной полиции и военной автомобильной инспекции. В состав городка военной полиции войдет двухэтажное общежитие с комнатами для занятия спортом, учебными классами, канцеляриями, храмом и др.

Также на территории центра построены поточная мойка для служебного автотранспорта, склад автомобильного имущества, боксы для ежедневного обслуживания автомобильной техники, автомобильные боксы на 20 стояночных мест.

Торжественная сдача Центра военной полиции ЮВО состоится в декабре 2017 года.

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