26.10.2017 (12:47)

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 двух авиполков ЦВО в ходе учения на Урале прикрыли ракетоопасные направления

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ авиации Центрального военного округа прикрыли ракетоопасные направления в ходе учения в небе Урала. Для выполнения полетных заданий привлекались экипажи двух авиаполковбазирующихся в Пермском и Красноярском краях.

Зона патрулирования воздушного пространства была расширена благодаря самолетам-заправщикам Ил-78.

Дозаправка топливом осуществлялась поодиночке и в составе пар, при этом танкеры держали скорости, близкие к максимальным, а экипажи МиГов – к минимальным. Пилоты на высотах от 4000 до 8000 метров приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, контактировали с конусом-датчиком, а затем выдерживали заданную дистанцию до полной перекачки топлива.

Авиационные истребительные части Центрального военного округа несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов Поволжья, Урала и Западной Сибири.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице