26.10.2017 (11:51)

Более 80 единиц техники связи поступило в войска ВВО в текущем году

С начала текущего года в соединения и подразделения войск связи Восточного военного округа поступило около 80 единиц современной техники.

В частности, в рамках совершенствования системы связи округа, в том числе в обеспечении обмена текстовой, картографической и другой информацией в онлайн- режиме, на вооружение поступило более 40 командно-штабных машин, комплексные полевые аппаратные, станции спутниковой связи, свыше 20 радиорелейных и тропосферных станций.

В ходе обновления средств связи в соединения и воинские части округа поступают радиостанции пятого поколения «Азарт» и комплексы «Стрелец».

Кроме того, до конца текущего года планируется поступление еще около 20 единиц современных образцов техники.

Для обеспечения функционирования и эксплуатации перспективной аппаратуры в следующем году в Восточный военный округ прибудут более 80 офицеров-выпускников профильных военных вузов.

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