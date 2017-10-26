Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

26.10.2017 (11:51)

Более 80 единиц техники связи поступило в войска ВВО в текущем году

С начала текущего года в соединения и подразделения войск связи Восточного военного округа поступило около 80 единиц современной техники.

В частности, в рамках совершенствования системы связи округа, в том числе в обеспечении обмена текстовой, картографической и другой информацией в онлайн-  режиме, на вооружение поступило более 40 командно-штабных машин, комплексные полевые аппаратные, станции спутниковой связи, свыше 20 радиорелейных и тропосферных станций.

В ходе обновления средств связи в соединения и воинские части округа поступают радиостанции пятого поколения «Азарт» и комплексы «Стрелец».

Кроме того, до конца текущего года планируется поступление еще около 20 единиц современных образцов техники.

Для обеспечения функционирования и эксплуатации перспективной аппаратуры в следующем году в Восточный военный округ прибудут более 80 офицеров-выпускников профильных военных вузов. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false