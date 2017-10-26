26.10.2017 (11:24)

Истребители ВВО уничтожили в Забайкалье колонну бронетехники условного противника

Забайкалье, в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов, экипажи истребителей Су-30СМ авиационной части Восточного военного округа (ВВО) вступили в воздушный бой с самолетами условного противника, прикрывающими передвижение колонны бронетехники.

В ходе проведения полетов летчики отработали пилотирование истребителей по заданному маршруту, закрепили навыки по аэронавигации.

При выполнении летно-тактических заданий летчики Су-30СМ в составе звеньев, пар и одиночно выполнили задачи по поиску и обнаружению самолетов условного противника, элементы ведения воздушного боя, ухода от средств поражения условного противника и уничтожению маневренных целей на малых и средних высотах.

Летный состав отработал различные виды наступательных и оборонительных маневров на определенных высотах с выполнением фигур сложного пилотажа для ухода из-под удара и проведения воздушной атаки на самолеты «противника».

Помимо этого, были отработаны задачи по обнаружению и уничтожению наземных маневренных целей, имитирующих колонну бронированной техники условного противника.

Напомним, в текущем месяце летчики совершили перелет на дистанцию свыше 2 тысяч километров на аэродром постоянного базирования после завершения сборов по дозаправке в воздухе, состоявшихся в Хабаровском крае.

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