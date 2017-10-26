26.10.2017 (11:17)

В горах Армении танкисты ЮВО учатся уничтожать условного противника в «танковой дуэли»

В ходе итоговой проверки за летний период 2017 года, которая продлится до 27 октября, экипажи танков Т-72Б российской военной базы в Армении будут уничтожать живую силу и бронированные огневые средства условного противника на высокогорном полигоне Алагяз.

Кроме того, танкисты выполнят контрольные нормативы по тактической, огневой, технической и специальной подготовке, как в дневное, так и в ночное время суток.

По условиям «дуэли» один танк замаскирован в окопе, второй танк действует на дальности по фронту около 2 тыс. метров, меняя огневые позиции для скрытности. Участникам тактического поединка необходимо обнаружить цель и нанести максимальное «огневое поражение». Бой завязывается в месте организованной засады с использованием холостых боеприпасов.

Во время контрольного танкового поединка экипажи Т-72Б отрабатывают навыки стрельбы по неподвижным и динамичным целям, маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки.

Подготовка танковых экипажей ЮВО с выполнением элементов «танковой дуэли» проводится в рамках сдачи контрольных проверок и при подготовке танкистов к участию в отборочных этапах конкурса Всероссийских армейских игр «Танковый биатлон».

Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечено около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

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