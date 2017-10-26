26.10.2017 (11:05)

Специалисты Минобороны посетят открытый чемпионат России по боям роботов

Специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) (ГУНИД) Минобороны посетят третий открытый чемпионат России по боям роботов (Бронебот), который пройдет в Москве 29 октября в спортивном комплексе «Олимпийский».

С целью ознакомления с перспективными технологическими решениями, использованными при создании представленных робототехнических систем, в работе жюри примет участие начальник управления ГУНИД МО РФ полковник Олег Помазуев.

Планируется, что в чемпионате будут участвовать десять команд из России, а также команды из Англии, Бельгии, Голландии, Ирландии.

Участие представителей ГУНИД в мероприятии осуществляется в рамках заключенного с организаторами турнира двустороннего соглашения, предметом которого является совместная организация мероприятий, направленных на популяризацию робототехнического творчества среди детей и довузовской молодежи.

Помимо этого, в рамках соглашения предусмотрено формирование интерактивной, образовательной и технологической среды для подготовки инженерных кадров в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также участие в других разноплановых совместных мероприятиях.

Так, специалистами ГУНИД прорабатывается вопрос о совместном проведении четвертого Бронебота в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Отдельно рассматривается возможность участия ООО «Корпорация роботов» в организации конкурса «Юный робототехник», в проведении которого будет задействован Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны России. Мероприятие пройдет в ноябре на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

Справочно:

Проект «Бронебот: бои роботов» создан в первую очередь для поддержки отечественных энтузиастов роботостроения и дал старт робототехническому спорту и соперничеству среди молодых инженеров Москвы.

За два года проведения турнира российские участники вышли на международный уровень. Среди команд участников – студенты Московского авиационного института, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского государственного технологического университета «Станкин» и Московского технологического университета.



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