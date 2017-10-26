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26.10.2017 (10:58)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил заход на Филиппины

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей (БПК) «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Пантелеев», а также большого морского танкера «Борис Бутома» завершил заход в столицу Филиппин – Манилу.

В период стоянки российских кораблей в Маниле БПК «Адмирал Пантилеев» посетил глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте, дипломаты иностранных государств, жители и гости филиппинской столицы.

По плану визита между военнослужащими двух стран состоялись соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната. Для моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложили венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетили Национальный парк Лунета.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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