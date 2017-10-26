26.10.2017 (10:48)

Боевые корабли ТОФ и ВМС Индии в ходе учения «ИНДРА-2017» выполнили артиллерийскую стрельбу по морской цели

Сегодня в соответствии с планом первого межвидового российско-индийского учения «ИНДРА-2017» в полигонах Тихоокеанского флота корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили ряд боевых упражнений.

В акватории залива Петра Великого совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли большой десантный корабль «Адмирал Невельской» и малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», а также фрегат «Сатпура» и корвет «Кадматт», продолжил выполнение задач по планам учения «ИНДРА-2017».

Совместный отряд на переходе морем обнаружил плавающую «морскую мину» и успешно уничтожил её артиллерийским огнем. Сегодня же корабли двух стран выполнили артиллерийскую стрельбу по имитированной морской цели.

Также российские и индийские моряки отработали действия при организации противовоздушной обороны кораблей. К этому эпизоду учения привлекались истребители Су-30М2 ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Во второй половине дня большой десантный корабль «Адмирал Невельской» покинет отряд для участия в тактико-специальном занятии по погрузке личного состава и техники береговых войск, которые через несколько дней будут задействованы в совместной высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Ранее в ходе морской части учения отряд кораблей отработал проводку за тралами, досмотровые группы Тихоокеанского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учения по контролю над морским судоходством, в ходе которого отрабатывались стандартные международные процедуры и навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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