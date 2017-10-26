26.10.2017 (10:35)

На Камчатке экипажи противолодочной авиации отработали поиск подводной лодки условного противника

На полуострове Камчатка экипажи самолётов противолодочной авиации войск и сил на Северо-Востоке совместно с подводными силами Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника.

По замыслу учения для поиска субмарины в назначенный район по вводной были направлены самолеты Ил-38 противолодочной авиации. В полигоне боевой подготовки они выполнили постановку поля из радиогидролокационных буев. После срабатывания одного из них экипажи Ил-38 обложили цель кольцом из буев и приступили к слежению за подводной лодкой. Все данные по курсу и скорости подлодки условного противника передавались на командный пункт для оповещения дежурных сил Камчатской группировки. Операция усложнялась неблагоприятными метеоусловиями на Камчатке.

В роли подводной лодки условного противника выступила одна из лодок подводных сил Тихоокеанского флота. Всего к учению было привлечено 4 экипажа самолётов Ил-38.

По оценке командования авиабазы, все экипажи с поставленной задачей справились успешно.

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