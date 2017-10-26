26.10.2017 (08:50)

Североморских пятиклассников посвятили в кадеты на борту флагмана Северного флота



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Североморских пятиклассников посвятили в кадеты на борту флагмана Северного флота

Сегодня на борту флагмана Северного флота — тяжёлого атомного ракетнго крейсера «Пётр Великий» состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учеников 5 класса североморской школы-интерната, на базе которой создан подшефный штабу Северного флота кадетский корпус. 24 мальчишки хором произнесли клятву кадета и, преклонив колено, поцеловали Андреевский флаг.

С посвящением в кадеты школьников поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он призвал их хорошо учиться, хранить верность кадетскому братству и быть настоящими патриотами своей страны. Вице-адмирал Николай Евменов выразил уверенность, что из нынешних кадетов вырастут достойные офицеры, которые продолжат службу на Северном флоте.

На память о церемонии кадетам были вручены командирские часы и напутствия.

Посвящение в кадеты североморских школьников проходит на кораблях Северного флота с 2002 года. Нынешняя церемония стала шестнадцатой.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице