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26.10.2017 (08:29)

Военные инженеры ВВО в ходе проверки боеготовности добудут чистую воду и установят минные поля

В Хабаровском крае в рамках проверки боеготовности стартовало тактико-специальное учение с военнослужащими соединения инженерных войск Восточного военного округа по организации инженерного обеспечения войск.

В ходе практической части ТСУ специалисты инженерных войск проведут инженерную разведку местности с применением миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак для подготовки путей движения и маневра войск.

По прибытии в район военные инженеры развернули полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения крупной группировки войск.

Кроме того, в ходе марша военнослужащие отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Также, военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, в частности дистанционному подрыву различных взрывных устройств, установке минных полей при помощи гусеничных минных заградителей, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжелой инженерной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Инженерные войска , Учения
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