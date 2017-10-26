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26.10.2017 (08:12)

Военная полиция ВВО принимает участие в международном учении «Индра-2017»

Военнослужащие военной полиции Уссурийского территориального гарнизона (Приморский край) в рамках проведения совместного межвидового военного российско-индийского учения «Индра-2017» приняли участие в розыгрыше эпизода по захвату и разоружению условных незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, сотрудники военной полиции занимаются обеспечением правопорядка на объектах проведения масштабного межвидового учения и полевого лагеря российской и индийской сторон. В ходе мероприятий проводится обмен опытом с индийскими коллегами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Индра-2017
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