26.10.2017 (08:12)
Военная полиция ВВО принимает участие в международном учении «Индра-2017»
Военнослужащие военной полиции Уссурийского территориального гарнизона (Приморский край) в рамках проведения совместного межвидового военного российско-индийского учения «Индра-2017» приняли участие в розыгрыше эпизода по захвату и разоружению условных незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, сотрудники военной полиции занимаются обеспечением правопорядка на объектах проведения масштабного межвидового учения и полевого лагеря российской и индийской сторон. В ходе мероприятий проводится обмен опытом с индийскими коллегами.
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