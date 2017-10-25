25.10.2017 (14:01)

В 154 отдельном комендантском Преображенском полку прошёл торжественный ритуал увольнения в запас военнослужащих по призыву

Бойцы знаменитого 154-го комендантского Преображенского полка, солдаты которого стоят в почетном карауле у Могилы неизвестного солдата, простились со знаменем части.

Поздравить бойцов с завершением службы пришли родные и друзья. Теплые слова прозвучали из уст ветеранов.

По традиции данное мероприятие проходило в самом сердце нашей Родины, на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного солдата» у Кремлёвской стены в Александровском саду. Право проведения ритуала увольнения в запас в столь памятном и почетном месте предоставлено только военнослужащим Преображенского полка.

Каждому военнослужащему, увольняемому в запас, были вручены памятные подарки .

Мероприятие завершилось возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в память о павших в годы Великой Отечественной войны, затем бойцы, которые продолжат нести службу, отдали честь старшим товарищам, пройдя торжественным маршем.

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