25.10.2017 (14:01)
В 154 отдельном комендантском Преображенском полку прошёл торжественный ритуал увольнения в запас военнослужащих по призыву
Бойцы знаменитого 154-го комендантского Преображенского полка, солдаты которого стоят в почетном карауле у Могилы неизвестного солдата, простились со знаменем части.
Поздравить бойцов с завершением службы пришли родные и друзья. Теплые слова прозвучали из уст ветеранов.
По традиции данное мероприятие проходило в самом сердце нашей Родины, на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного солдата» у Кремлёвской стены в Александровском саду. Право проведения ритуала увольнения в запас в столь памятном и почетном месте предоставлено только военнослужащим Преображенского полка.
Каждому военнослужащему, увольняемому в запас, были вручены памятные подарки .
Мероприятие завершилось возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в память о павших в годы Великой Отечественной войны, затем бойцы, которые продолжат нести службу, отдали честь старшим товарищам, пройдя торжественным маршем.