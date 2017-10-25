25.10.2017 (23:00)

Глава Калмыкии пожелал юным патриотам хорошей учебы

Активисты «Союза десантников Калмыкии» организовали торжественный митинг в честь начала учебного года в военно-патриотических клубах десантной направленности и классах казачьей направленности.

Торжество началось с пожеланий юным патриотам хорошей учебы. Эти слова произнесли глава Калмыкии Алексей Орлов, министр спорта и молодежной политики Дорджи Шикеев, генерал-лейтенанта юстиции Николай Хазиков, военный комиссар республики Юрий Казаков, атаман Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Эрдни Манжиков, председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Ванькаев и другие почетные гости.

Приказом командира военно-патриотического клуба «Десантник» имени гвардии майора Санала Санчирова присвоено звание «вице-младший сержант» курсантам Санджи Чонкарикову, Чингизу Овшееву и Альвине Сакиловой. Благодарность объявлена инструктору общевойсковой и тактико-специальной подготовки Дмитрию Бамбаеву, руководителю родительского комитета Наталье Дулькиной и внештатному фельдшеру Гиляне Бельтриковой. Грамоты вручены курсантам Нарану Баданжиеву, Сергею Батырову, Дмитрию Очир-Горяеву, Никите Дулькину и Даниилу Дулькину.

После торжественной части сотрудники ГУ МЧС провели с ребятами занятия по технике безопасности при обращении с ядовитыми жидкостями и легковоспламеняющимися веществами, проведении занятий по огневой и физической подготовке, работе и движении на технике.



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