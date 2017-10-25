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25.10.2017 (19:02)

Североморских пятиклассников посвятили в кадеты на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий»

Сегодня на борту флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» – состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учеников 5 класса североморской школы-интерната, на базе которой создан кадетский корпус.

24 мальчишки хором произнесли клятву кадета и, преклонив колено, поцеловали Андреевский флаг.

С посвящением школьников в кадеты поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он призвал их хорошо учиться, хранить верность кадетскому братству и быть настоящими патриотами своей страны. Вице-адмирал Николай Евменов выразил уверенность, что из нынешних кадетов вырастут достойные офицеры, которые продолжат службу на Северном флоте.

На память о церемонии кадетам были вручены командирские часы.

Посвящение в кадеты североморских школьников проходит на кораблях Северного флота с 2002 года, когда штаб Северного флота взял шефство над кадетским корпусом. Нынешняя церемония стала шестнадцатой.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Кадетский корпус , Торжественные церемонии
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