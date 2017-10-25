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25.10.2017 (18:44)

С отдельной бригадой морской пехоты Черноморского флота началось тактическое учение на местности

В соответствии с планом боевой подготовки с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота началось тактическое учение на местности.

После подъема по тревоге личный состав соединения выдвинулся из пункта постоянной дислокации на полигон Опук (Крым), который назначен районом для развертывания сил.

В ходе марша военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Морская пехота , Учения
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