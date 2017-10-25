25.10.2017 (18:21)

Школьники Красноярского края приступили к занятиям в Учебном центре военных строителей

Главное военно-строительное управление (ГВСУ) № 9 продолжает реализацию образовательной программы «От детского сада к профессиональным элитам». В наступившем учебном году преподаватели Учебного центра предприятия будут делиться знаниями со старшеклассниками Железногорска (Красноярский край), которые решили освоить выбранную специальность. Школьников будут обучать по трем направлениям: каменщик, лаборант химического анализа и делопроизводитель.

Помимо теоретических занятий, будущие каменщики получат производственные навыки в учебной мастерской предприятия. Для юных лаборантов предусмотрено производственное обучение в лабораториях ФГУП «ГВСУ № 9». Делопроизводители будут совершенствовать навыки в компьютерном классе Учебного центра.

«Программа «От детского сада к профессиональным элитам» уже получила замечательные отзывы не только на городском, но и краевом и федеральном уровнях, — сказал начальник Учебного центра военных строителей Олег Решетников. — Наши специалисты имеют опыт преподавания и производственной деятельности, поэтому качество обучения традиционно будет на высоком уровне».

Занятия будут проходить в течение всего учебного года, после чего обучающимся предстоит квалификационная пробная работа и экзамен. Школьники, которые успешно справятся с полученными заданиями, получат удостоверения установленного образца.

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