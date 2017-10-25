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25.10.2017 (18:17)

Подлодка Балтийского флота «Дмитров» выполнит в море учебные торпедные стрельбы

Экипаж дизельной подводной лодки Балтийского флота «Дмитров» приступил к выполнению учебно-боевых задач в море.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж проведет учебные торпедные стрельбы и внутрикорабельные тренировки по различным видам подготовки: борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и комплекс упражнений боевой подготовки.

В рамках решения курсовой задачи экипаж «Дмитрова» во взаимодействии с минно-тральными силами флота осуществит проводку за тралами, отработает вопросы  форсирования минного заграждения.

Субмарины проекта 877, к которым относится подводная лодка Балтийского флота «Дмитров», предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств сподлодок этого типа –– низкий уровень шумности.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Подводные силы , Западный военный округ , Боевая подготовка
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