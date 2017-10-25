25.10.2017 (19:04)
Министр обороны России обсудил с эмиром Катара вопросы глобальной и региональной безопасности
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках официального визита в Катар провел переговоры с главой государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов глобальной и региональной безопасности.
В частности, эмир поинтересовался ситуацией на Филиппинах, откуда прибыл в Катар глава российского военного ведомства.
Сергей Шойгу проинформировал Аль Тани об усилиях, которые власти Филиппин предпринимают для борьбы с террористическими группировками на территории своей страны.
23-25 октября глава российского военного ведомства находился с официальным визитом в Республике Филиппины. Там он принял участие в IV Cовещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров.
Сергей Шойгу также провел ряд двусторонних и многосторонних переговоров с зарубежными коллегами, подписал межправительственное Соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Филиппин.