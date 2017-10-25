25.10.2017 (16:00)

Командующий войсками ЮВО осмотрел территорию для строительства новых корпусов Северо-Кавказского СВУ

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников изучил предлагаемую территорию для строительства современного комплекса зданий Северо-Кавказского суворовского военного училища.

После согласования с руководством Министерства обороны и Республики Северная Осетия - Алания они будут возводиться в черте Владикавказа.

Под строительство училища предполагается выделить территорию до 20 гектаров.

Северо-Кавказское суворовское военное училище, история которого как учебного учреждения началась еще в 1901 году, воссоздано в 2014-м году на базе кадетской школы-интерната «Владикавказский кадетский корпус» по инициативе Министра обороны РФ и правительства Республики Северная Осетия-Алания.

В настоящее время в нем обучаются представители 19 национальностей из 11 регионов России. Здесь сформирована современная учебно-материальная база, кабинеты оборудованы интерактивными досками, персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, автомобильными тренажерами и другими современными техническими средствами обучения и воспитания.

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