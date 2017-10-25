25.10.2017 (17:51)

Заседание Коллегии военного духовенства прошло в Архангельске

Взаимодействие Русской православной церкви и воинства — свидетельство незыблемых духовных традиций служения Отечеству. Об этом заявил в Архангельске протоиерей Валерий Суворов на Коллегии военного духовенства местной митрополии.

После молебна в храме во имя благоверного князя Александра Невского участники обсудили вопросы пастырской миссии среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных учреждений. «Вопреки домыслам священническое служение в Вооруженных Силах и правоохранительных ведомствах ведется на правовой основе светского государства и соглашений о сотрудничестве», — подчеркнул председатель коллегии протоиерей Валерий Суворов.

По его словам, общение священнослужителей позволяет не только скоординировать усилия и подвести итоги, но и обменяться мнениями, духовно укрепить коллег: «Отрадно, что епархии, входящие в состав митрополии, поддерживают друг друга, вынося содержание встречи из официальной плоскости в сферу практического применения», – добавил председатель Коллегии военного духовенства Архангельской митрополии.

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