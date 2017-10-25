Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

25.10.2017 (17:51)

Заседание Коллегии военного духовенства прошло в Архангельске

Взаимодействие Русской православной церкви и воинства — свидетельство незыблемых духовных традиций служения Отечеству. Об этом заявил в Архангельске протоиерей Валерий Суворов на Коллегии военного духовенства местной митрополии.

После молебна в храме во имя благоверного князя Александра Невского участники обсудили вопросы пастырской миссии среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных учреждений.  «Вопреки домыслам священническое служение в Вооруженных Силах и правоохранительных ведомствах ведется на правовой основе светского государства и соглашений о сотрудничестве», — подчеркнул председатель коллегии протоиерей Валерий Суворов.

По его словам, общение священнослужителей позволяет не только скоординировать усилия и подвести итоги, но и обменяться мнениями, духовно укрепить коллег: «Отрадно, что епархии, входящие в состав митрополии, поддерживают друг друга, вынося содержание встречи из официальной плоскости в сферу практического применения», – добавил председатель Коллегии военного духовенства Архангельской митрополии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false