25.10.2017 (17:42)

Более 2,5 тысяч военнослужащих ВДВ десантировалось с парашютом в ходе учения под Ульяновском

Высадка более 2,5 тысяч десантников прошла сегодня в Ульяновской области в ходе основного этапа совместного учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и военно-транспортной авиации ВКС.

Перед десантированием военнослужащих площадку приземления «расчистили» от условного противника в воздухе и на земле экипажи многофункциональных бомбардировщиков Су-34 и пара перехватчиков МиГ-31, а непосредственное авиационное прикрытие десантирования с самолетов Ил-76 осуществляли экипажи новейших истребителей Су-35.

Впервые в практике ВТА для управления боевым порядком воздушных судов привлекались авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 и самолет-ретранслятор Ил-22.

Впервые проведено такое масштабное учение ВТА с переброской десанта на такие большие расстояния и на незнакомые площадки.

После проведения десантирования 20 экипажей Ил-76 выполнили посадку под большим углом и на сверхкороткой дистанции на аэродроме в Ульяновске.

Летчики ВТА совершили посадку в едином транспортном порядке на сокращенных интервалах, с максимальным градентом (углом) снижения - так называемый «афганский заход».

Посадка самолетов в Ульяновске выполнялась без предварительной подготовки.

Летно-тактическое учение проводились в рамках итоговой проверки за 2017 год.

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